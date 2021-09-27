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ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:37
برشلونة يسحق ليفانتي بثلاثية
برشلونة يسحق ليفانتي بثلاثية

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عدة قفزات في المراكز أبرزها لبرشلونة الذي تفوق على ليفانتي بثلاثية دون رد أمس الأحد.

وتعادل ريال مدريد مع فياريال دون أهداف، فيما سقط أتلتيكو مدريد حامل اللقب أمام ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ دون رد يوم السبت المنصرم.

فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة السابعة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ريال مدريد 21 8 13 17
2 ريال سوسييداد 10 6 4 16
3 إشبيلية 10 2 8 14
4 أتلتيكو مدريد 9 6 3 14
5 رايو فايكانو 13 7 6 13
6 برشلونة 11 5 6 12
7 ريال بيتيس 11 7 4 12
8 فالنسيا 12 8 4 11
9 أوساسونا 10 11 -1 11
10 أتلتيك بلباو 6 4 2 10
11 فياريال 6 3 3 8
12 ريال مايوركا 6 12 -6 8
13 إسبانيول 4 7 -3 6
14 قاديش 7 11 -4 6
15 إلتشي 4 8 -4 6
16 سيلتا فيغو 6 10 -4 4
17 ليفانتي 6 12 -6 4
18 غرناطة 5 11 -6 3
19 ديبورتيفو آلافيس 2 11 -9 3
20 خيتافي 2 12 -10 0

 

كلمات دالة:برشلونةالدوري الإسبانيريال مدريدأتلتيكو مدريدترتيب الدوري الإسباني

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