ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عدة قفزات في المراكز أبرزها لبرشلونة الذي تفوق على ليفانتي بثلاثية دون رد أمس الأحد.

وتعادل ريال مدريد مع فياريال دون أهداف، فيما سقط أتلتيكو مدريد حامل اللقب أمام ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ دون رد يوم السبت المنصرم.

فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة السابعة: