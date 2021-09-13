  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 المرحلة الرابعة

ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 المرحلة الرابعة

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:53
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي عدة تغييرات بعد مباريات مثيرة أبرزها انتصار مانشستر يونايتد على نيوكاسل 4-1، وتغلب تشيلسي على أستون فيلا 3-0، وفوز ليفربول على ليدز بثلاثية.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين خلال انتصار الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد يوم السبت المنصرم.

كما تألق روميلو لوكاكو وسجل هدفين أيضاً ليقود البلوز لفوز جديد على ملعب ستامفورد بريدج.

ترتيب الدوري الإنجليزي (المرحلة الرابعة)

المركز الفريق له عليه الفرق النقاط
1 مانشستر يونايتد 11 3 8 10
2 تشيلسي 9 1 8 10
2 ليفربول 9 1 8 10
4 مانشستر سيتي 11 1 10 9
5 برايتون 5 3 2 9
6 توتنهام 3 3 0 9
7 ويست هام يونايتد 10 5 5 8
8 إيفرتون 7 3 4 7
9 ليستر سيتي 4 6 -2 6
10 برينتفورد 3 2 1 5
11 كريستال بالاس 5 5 0 5
12 أستون فيلا 5 7 -2 4
13 ولفرهامبتون 2 3 -1 3
14 ساوثهامبتون 4 6 -2 3
15 واتفورد 3 7 -4 3
16 آرسنال 1 9 -8 3
17 ليدز يونايتد 4 11 -7 2
18 بيرنلي 2 5 -3 1
19 نيوكاسل يونايتد 5 12 -7 1
20 نوريتش سيتي 1 11 -10 0

 

كلمات دالة:ترتيب الدوري الإنجليزيالدوري الإنجليزيمانشستر سيتيمانشستر يونايتدتوتنهامليفربولتشيلسيآرسنال

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...