ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 المرحلة الرابعة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي عدة تغييرات بعد مباريات مثيرة أبرزها انتصار مانشستر يونايتد على نيوكاسل 4-1، وتغلب تشيلسي على أستون فيلا 3-0، وفوز ليفربول على ليدز بثلاثية.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين خلال انتصار الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد يوم السبت المنصرم.
كما تألق روميلو لوكاكو وسجل هدفين أيضاً ليقود البلوز لفوز جديد على ملعب ستامفورد بريدج.
ترتيب الدوري الإنجليزي (المرحلة الرابعة)
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفرق
|النقاط
|1
|مانشستر يونايتد
|11
|3
|8
|10
|2
|تشيلسي
|9
|1
|8
|10
|2
|ليفربول
|9
|1
|8
|10
|4
|مانشستر سيتي
|11
|1
|10
|9
|5
|برايتون
|5
|3
|2
|9
|6
|توتنهام
|3
|3
|0
|9
|7
|ويست هام يونايتد
|10
|5
|5
|8
|8
|إيفرتون
|7
|3
|4
|7
|9
|ليستر سيتي
|4
|6
|-2
|6
|10
|برينتفورد
|3
|2
|1
|5
|11
|كريستال بالاس
|5
|5
|0
|5
|12
|أستون فيلا
|5
|7
|-2
|4
|13
|ولفرهامبتون
|2
|3
|-1
|3
|14
|ساوثهامبتون
|4
|6
|-2
|3
|15
|واتفورد
|3
|7
|-4
|3
|16
|آرسنال
|1
|9
|-8
|3
|17
|ليدز يونايتد
|4
|11
|-7
|2
|18
|بيرنلي
|2
|5
|-3
|1
|19
|نيوكاسل يونايتد
|5
|12
|-7
|1
|20
|نوريتش سيتي
|1
|11
|-10
|0
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