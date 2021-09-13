ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 المرحلة الرابعة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي عدة تغييرات بعد مباريات مثيرة أبرزها انتصار مانشستر يونايتد على نيوكاسل 4-1، وتغلب تشيلسي على أستون فيلا 3-0، وفوز ليفربول على ليدز بثلاثية.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين خلال انتصار الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد يوم السبت المنصرم.

كما تألق روميلو لوكاكو وسجل هدفين أيضاً ليقود البلوز لفوز جديد على ملعب ستامفورد بريدج.

ترتيب الدوري الإنجليزي (المرحلة الرابعة)