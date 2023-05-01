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شهد عشاق كرة القدم يوم الأحد 30 أبريل 2023 حفلة كروية صاخبة وتحديدًا على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 22-23، حيث معظم مباريات الجولة 34 كانت حماسية وحضرت فيها الأهداف بغزارة.

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ولعل أهمها كان هدف هالاند لفريقه مانشستر سيتي أمام فولهام من علامة الجزاء، ليصبح الهدف 50 في كافة المسابقات للمهاجم النرويجي والهدف 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استعادة مانشستر سيتي الصدارة

نستعرض لكم فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بعد الجولة 34، حيث فاز مانشستر سيتي على فولهام 2-1، وخطف مانشستر يونايتد الثلاث نقاط أمام أستون فيلا بعد الفوز بهدف دون رد، وواصل ليفربول رحلته نحو تأمين مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بالفوز على توتنهام الجريح بنتيجة 4-3.

1- مانشستر سيتي – 76 نقطة

2- آرسنال – 75 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد – 65 نقطة

4- مانشستر يونايتد – 63 نقطة

5- ليفربول – 56 نقطة

6- توتنهام هوتسبير – 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- برايتون – 52 نقطة

9- برينتفورد – 50 نقطة

10- فولهام – 45 نقطة