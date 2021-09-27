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ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:51
مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي ويتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي ويتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بعض التغييرات جراء سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي وخسارة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.

كما تعادل ليفربول مع برينتفورد 3-3، وتغلب آرسنال على توتنهام بنتيجة 3-1 في ديربي لندن.

فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السادسة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ليفربول 15 4 11 14
2 مانشستر سيتي 12 1 11 13
3 تشيلسي 12 2 10 13
4 مانشستر يونايتد 13 5 8 13
5 إيفرتون 12 7 5 13
6 برايتون 7 4 3 12
7 ويست هام يونايتد 13 8 5 11
8 أستون فيلا 9 7 2 10
9 برينتفورد 8 5 3 9
10 آرسنال 5 10 -5 9
11 توتنهام 4 9 -5 9
12 واتفورد 7 9 -2 7
13 ليستر سيتي 7 10 -3 7
14 ولفرهامبتون 3 5 -2 6
15 كريستال بالاس 5 8 -3 5
16 ساوثهامبتون 4 7 -3 4
17 نيوكاسل يونايتد 7 14 -7 3
18 ليدز يونايتد 6 14 -8 3
19 بيرنلي 5 11 -6 2
20 نوريتش سيتي 2 16 -14 0

 

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