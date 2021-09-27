ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بعض التغييرات جراء سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي وخسارة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.
كما تعادل ليفربول مع برينتفورد 3-3، وتغلب آرسنال على توتنهام بنتيجة 3-1 في ديربي لندن.
فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السادسة:
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|ليفربول
|15
|4
|11
|14
|2
|مانشستر سيتي
|12
|1
|11
|13
|3
|تشيلسي
|12
|2
|10
|13
|4
|مانشستر يونايتد
|13
|5
|8
|13
|5
|إيفرتون
|12
|7
|5
|13
|6
|برايتون
|7
|4
|3
|12
|7
|ويست هام يونايتد
|13
|8
|5
|11
|8
|أستون فيلا
|9
|7
|2
|10
|9
|برينتفورد
|8
|5
|3
|9
|10
|آرسنال
|5
|10
|-5
|9
|11
|توتنهام
|4
|9
|-5
|9
|12
|واتفورد
|7
|9
|-2
|7
|13
|ليستر سيتي
|7
|10
|-3
|7
|14
|ولفرهامبتون
|3
|5
|-2
|6
|15
|كريستال بالاس
|5
|8
|-3
|5
|16
|ساوثهامبتون
|4
|7
|-3
|4
|17
|نيوكاسل يونايتد
|7
|14
|-7
|3
|18
|ليدز يونايتد
|6
|14
|-8
|3
|19
|بيرنلي
|5
|11
|-6
|2
|20
|نوريتش سيتي
|2
|16
|-14
|0
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