ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بعض التغييرات جراء سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي وخسارة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.

كما تعادل ليفربول مع برينتفورد 3-3، وتغلب آرسنال على توتنهام بنتيجة 3-1 في ديربي لندن.

فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السادسة: