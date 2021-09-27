ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

حصلت عدة تغييرات على ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بفوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-2، وتعادل إنتر ميلان حامل اللقب مع أتالانتا 2-2.
كما تفوق نابولي على كالياري 2-0، وتغلب روما على لاتسيو 3-2 لتشتعل المنافسة على المراكز الأولى.
فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السادسة:
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|نابولي
|16
|2
|14
|18
|2
|ميلان
|12
|3
|9
|16
|3
|إنتر ميلان
|20
|7
|13
|14
|4
|روما
|14
|8
|6
|12
|5
|فيورنتينا
|9
|9
|0
|12
|6
|لاتسيو
|15
|9
|6
|11
|7
|أتالانتا
|8
|6
|2
|11
|8
|إيمبولي
|9
|10
|-1
|9
|9
|يوفنتوس
|10
|10
|0
|8
|10
|بولونيا
|9
|14
|-5
|8
|11
|تورينو
|8
|5
|3
|7
|12
|ساسوولو
|6
|7
|-1
|7
|13
|أودينيزي
|6
|8
|-2
|7
|14
|هيلاس فيرونا
|11
|14
|-3
|5
|15
|سامبدوريا
|7
|10
|-3
|5
|16
|جنوى
|10
|15
|-5
|5
|17
|سبيتزيا
|8
|15
|-7
|4
|18
|فينيسيا
|3
|10
|-7
|3
|19
|كالياري
|7
|15
|-8
|2
|20
|ساليرنيتانا
|4
|15
|-11
|1
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