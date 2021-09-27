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ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:09
إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي يتعادل مع أتالانتا
إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي يتعادل مع أتالانتا

حصلت عدة تغييرات على ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بفوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-2، وتعادل إنتر ميلان حامل اللقب مع أتالانتا 2-2.

كما تفوق نابولي على كالياري 2-0، وتغلب روما على لاتسيو 3-2 لتشتعل المنافسة على المراكز الأولى.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السادسة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 نابولي 16 2 14 18
2 ميلان 12 3 9 16
3 إنتر ميلان 20 7 13 14
4 روما 14 8 6 12
5 فيورنتينا 9 9 0 12
6 لاتسيو 15 9 6 11
7 أتالانتا 8 6 2 11
8 إيمبولي 9 10 -1 9
9 يوفنتوس 10 10 0 8
10 بولونيا 9 14 -5 8
11 تورينو 8 5 3 7
12 ساسوولو 6 7 -1 7
13 أودينيزي 6 8 -2 7
14 هيلاس فيرونا 11 14 -3 5
15 سامبدوريا 7 10 -3 5
16 جنوى 10 15 -5 5
17 سبيتزيا 8 15 -7 4
18 فينيسيا 3 10 -7 3
19 كالياري 7 15 -8 2
20 ساليرنيتانا 4 15 -11 1

 

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