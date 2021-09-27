ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السادسة

حصلت عدة تغييرات على ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعد نهاية المرحلة السادسة بفوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-2، وتعادل إنتر ميلان حامل اللقب مع أتالانتا 2-2.

كما تفوق نابولي على كالياري 2-0، وتغلب روما على لاتسيو 3-2 لتشتعل المنافسة على المراكز الأولى.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السادسة: