سباق البحرين

فيما يلي ترتيب بطولة العالم لفورميولا ون بعد سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية لهذا الموسم والتي أقيمت في المنامة.

ترتيب السائقين:

1. فالتيري بوتاس (فنلندا) 44 نقطة

2. لويس هاميلتون (بريطانيا) 43

3. ماكس فيرشتابن (هولندا) 27

4. شارل لوكلير (موناكو) 26

5. سيباستيان فيتيل (ألمانيا) 22

6. كيمي رايكونن (فنلندا)

7. لاندو نوريس (بريطانيا)

8. كيفن ماغنوسن (الدنمارك)

9. نيكو هولكنبيرغ (المانيا)

10. بيير غاسلي (فرنسا)

11. لانس سترول (كندا)

12. أليكساندر ألبون (تايلاندا)

13. دانييل كفيات (روسيا)

14. سيرجيو بيريز (المكسيك)

ترتيب الصانعين:

1. مرسيدس 87 نقطة

2. فيراري 48

3. ريد بول-هوندا 31

4. ألفا روميو رايسينغ-فيراري 10

5. ماكلارين-رينو 8

6. هاس 8

7. رينو 6

8. تورو روسو 3

9. رايسينغ بوينت-مرسيدس 3