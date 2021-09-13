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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 21-22 المرحلة الرابعة

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:15
محمد صلاح يرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شهد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز اقتراب الهداف المصري محمد صلاح من المتصدرين برونو فيرنانديش وميشيل أنتونيو بعد المرحلة الرابعة.

وسجل المصري هدفاً ساهم به في فوز الريدز على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد أمس الأحد، فيما وقع فيرنانديش على هدف بدوره في انتصار مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 يوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 21-22 (المرحلة الرابعة)

اللاعب الفريق المركز الرقم الأهداف
برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد وسط 18 4
ميشيل أنتونيو ويست هام يونايتد مهاجم 9 4
محمد صلاح ليفربول مهاجم 11 3
دومينيك كالفيرت ليوين إيفرتون مهاجم 9 3
روميلو لوكاكو تشيلسي مهاجم 9 3
مايسون غرينوود مانشستر يونايتد مهاجم 11 3

 

كلمات دالة:محمد صلاحروميلو لوكاكوبرونو فيرنانديشميشيل أنتونيوالدوري الإنجليزيترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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