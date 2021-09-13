شهد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز اقتراب الهداف المصري محمد صلاح من المتصدرين برونو فيرنانديش وميشيل أنتونيو بعد المرحلة الرابعة.

وسجل المصري هدفاً ساهم به في فوز الريدز على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد أمس الأحد، فيما وقع فيرنانديش على هدف بدوره في انتصار مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 يوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 21-22 (المرحلة الرابعة)