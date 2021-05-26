تردد في برشلونة حول ضم جورجينيو فاينالدوم

كشف تقرير إسباني أمس الثلاثاء عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل جورجينيو فاينالدوم نجم ليفربول، والذي سيرحل هذا الصيف عقب انتهاء عقده في آنفيلد.

وارتبط اسم الهولندي صاحب الـ 30 عاماً بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أبرزها برشلونة، في ظل تواجد مواطنه ومدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن وكلاء جورجينيو فاينالدوم تواجدوا في برشلونة الأسبوع الماضي، واجتمعوا بمسؤولي النادي للتفاوض حول توقيعه للبارسا هذا الصيف.

وأضافت أن وكلاء نجم الوسط يستمعون لكافة العروض المقدمة لموكلهم الهولندي، من أجل الاستقرار على أفضلها.

منافسة كبيرة على توقيع جورجينيو فاينالدوم

وأشارت إلى أن برشلونة يواجه منافسة قوية من جانب بايرن ميونيخ وناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خدمات فاينالدوم.

لكن موقف برشلونة تغير حالياً كونه يعطي الأولوية للتعاقد مع لاعب أصغر سناً، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع تكلفة اللاعبين خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا.