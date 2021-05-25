رونالد كومان يطالب لابورتا بقرار حاسم

يستعد رونالد كومان مدرب برشلونة لعقد جلسة مواجهة حاسمة مع جوان لابورتا رئيس النادي لتحديد مصيره الموسم المقبل.

وتحوم الكثير من الشكوك حول إمكانية استمرار المدير الفني الهولندي مع البارسا بعد الأداء الباهت للفريق الذي خسر فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني في أكثر من مناسبة لينهي الموسم في المركز الثالث بعد غريميه أتلتيكو مدريد البطل وريال مدريد ثاني الترتيب.

كما سيكون الخروج المخيب والمبكر من دوري أبطال أوروبا عاملاً مهماً في تحديد مصير المدير الفني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أمس أن رونالد كومان سيجتمع مع لابورتا هذا الأسبوع لوضع النقاط على الحروف ولتوضيح الخطوة التالية، مضيفة أن هناك احتمال ضئيلاً لاستمرار المدرب، لكن في حال بقائه فعليه التخلص على الأقل من 10 لاعبين لتمويل أي صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أنه من الواضح أن النجم ليونيل ميسي قائد البارسا سيمدد عقده، خاصة بعد تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي كشف أمس الأول لإذاعة “بي بي سي” البريطانية أن سيرجيو أغويرو هداف سيتي التاريخي اقترب من مزاملة "ليو" في برشلونة. وربما سيضيف النادي الإسباني المهاجم الآخر ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون إلى كشوفاته، والذي ينتهي عقده الحالي هذا الصيف.

رونالد كومان ودع لاعبيه بعد انتهاء الموسم

وأوضحت الصحيفة أن رونالد كومان ودع لاعبيه أمس الأول في الحفل الصغير الذي نظمه النادي بمناسبة انتهاء الموسم، إذ سيلتحق العديد بمنتخبات بلادهم قبيل المشاركة في بطولة يورو 2020 الشهر القادم، لكنه قال لهم “أراكم لاحقاً”، في مؤشر إلى ثقته ببقائه على الرغم من أنه اعترف بنفسه أن هناك مدربين أفضل منه لقيادة برشلونة.

وأضافت “سبورت”، أنه وبغض النظر عن هويته، فإن المدرب الذي سيقود برشلونة الموسم المقبل سيواجه ضغوطاً كبيرة لتعويض إخفاقات الموسمين الماضيين، والعودة إلى قمة الكرة الإسبانية من جديد.

وربطت تقارير أسطورة برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي بالإشراف على الفريق الكتالوني بدءاً من الصيف، إلا أن الأمور ما زالت مبكرة وستتضح الرؤية أكثر بعد اجتماع كومان بلابورتا.