تريزيغيه: صلاح حزين وأتواصل معه باستمرار ‏

أكد محمود حسن تريزيغيه، نجم أستون فيلا، أنه تحدث مع محمد صلاح عقب المباراة التي جمعت الطرفين ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي.

وحقق الفيلانز فوزاً تاريخياً الأحد الماضي على الريدز بسبعة أهداف لاثنين.

وقال المصري في تصريحات نقلتها قناة «أون إي»: «شعرت بحزن صلاح بالطبع عقب الخسارة لكني أردت أن أتحدث معه بشكل عام دون التطرق للمباراة.

«أتواصل معه هاتفياً بشكل مستمر وسعيد للغاية بوجودي معه في الدوري الإنجليزي».

وأنهى تريزيغيه تصريحاته واصفاً أستون فيلا بالفريق المخيف هذا الموسم.