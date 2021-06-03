تسريبات تكشف تضحيات ميسي للبقاء مع برشلونة

تسبب ليونيل ميسي بصدمة لعشاق برشلونة عندما عبّر عن رغبته في الرحيل العام الماضي، إلا أن تقارير تتحدث عن تمديد عقده مع النادي.

وتتحدث تسريبات عن قرب الأرجنتيني من التوقيع على عقد جديد مع البارسا يمتد لعامين، قبل أن ينتقل "البرغوث" إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

ميسي وافق على تخفيض أجره

وحسبما أوردت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن تقارير إسبانية وإيطالية، أكدت أن "ليو" وافق على تخفيض الراتب الذي سيتقاضاه مع برشلونة لحين الانتقال إلى إنتر ميامي في 2023، بمقدار 45 مليون جنيه استرليني.

وفي تصريحات، ألمح رئيس برشلونة جوان لابورتا، لقرب التوصل إلى اتفاق، موضحاً: "التجديد مع ميسي يسير على ما يرام من حيث المفاوضات، لكنه لم يتم بعد، لا شيء يمكن أن يقال أنه انتهى أو تم الاتفاق حوله، لكن المؤشرات تبدو إيجابية للغاية".

وأضاف: "إنها ليست مسألة أموال من جانبه، إنه يتفهم الوضع الحالي للنادي، يريد أن يستمر في التفكير ويريد فريقا تنافسياً للغاية وأن يتمكن برشلونة من الفوز بالبطولات والدوريات والكؤوس والألقاب".

وتابع قائلاً: "الشعور بأنك لا تفوز يجب أن ينتهي في أسرع وقت، نسعى بكل الطرق لتحسين الفريق، يجب أن تكون هذه الفرقة متوازنة، سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة"، حسبما نقل موقع "جول".

وأتم النادي الكتالوني صفقة إيمرسون بعد ضم لاعبي مانشستر سيتي السابقين، سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقديهما.

ويسعى رئيس النادي لابورتا لتدعيم الفريق الذي فاز بكأس الملك هذا الموسم، لكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث، وخرج من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.