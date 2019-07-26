تشابي ألونسو مهدد بالسجن 5 سنوات

يخضع تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لناشئي ريال سوسييداد، للمحاكمة في أكتوبر القادم بمدريد على صلة بـ 3 جرائم ارتكبت بحق الخزانة العامة أعوام 2010 و2011 و2012.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن المحكمة الابتدائية في مدريد حددت تاريخ الجلسة في 11 و12 أكتوبر المقبل، بعدما أعلنت أن محاكمة لاعب ريال مدريد وليفربول السابق من اختصاصها.

وتطالب النيابة الإسبانية بالسجن لمدة 5 سنوات لتشابي ألونسو ومستشارييه الماليين إيفان زالديا وإغناسي مايستري، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4 ملايين يورو.

كما تطالب بإجبار المتهمين الثلاثة على دفع قيمة التهرب الضريبي المزعوم وقيمته 2 مليون يورو.

وكان ألونسو قد توجه، الثلاثاء الماضي، لمحكمة أخرى في مدريد، للمثول أمام القضاء على صلة بدعوى أخرى قدمتها النيابة ضده بسبب جريمة مالية مزعومة ارتكبت عام 2013.

وتحصن اللاعب السابق بحقه في الامتناع عن الإدلاء بأقواله أمام القاضي الذي يحقق بشأن تهرب ضريبي قيمته 572 ألف يورو في ذلك العام.

وتعد هذه قضية منفصلة عن تلك التي تتعلق بالجرائم المرتكبة في أعوام 2010 و2011 و2012 والتي ستبدأ المحاكمة الخاصة بها في أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن ألونسو هو الوحيد بين قائمة طويلة من اللاعبين الذين اتهمهم القضاء بالتهرب الضريبي، الذي لم يتوصل مطلقاً لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته.