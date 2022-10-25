تشافي: برشلونة يستطيع مقارعة بايرن ميونخ

شدد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على ضرورة خوض المواجهة النارية غداً الأربعاء أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بنية الفوز حتى بحال خروج فريقه من المسابقة قبل صافرة البداية.

ويرتبط مصير البارسا بغريمه إنتر ميلان الإيطالي الذي سيضمن التأهل بحال فوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي بأي نتيجة وهي مباراة ستقام قبل نظيرتها مواجهة البلاوغرانا وبايرن.

وبحال ضمان إنتر للتأهل، سيخوض الفريق الكتالوني اللقاء أمام العملاق البافاري على ملعب سبوتيفاي كامب ناو بهدف ترك بصمة جيدة وإثبات قدرة اللاعبين ومديرهم الفني على المنافسة.

ماذا قال تشافي عن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ؟

أكد المدرب الشاب في تصريحات إعلامية: "سنتابع مواجهة إنتر وبلزن على التلفاز في غرفة الغيار، وبغض النظر عن نتيجتها، يجب أن نثبت أننا قادرون على المنافسة.

"نحن متحفزون لمواجهة بايرن ميونخ، نريد اللعب بنفس الحدة التي ظهرنا بها أمام فياريال وأتلتيك بلباو، يجب أن نماثل أداء خصمنا."