تشافي يطالب جماهير برشلونة بالتوقف عن توجيه صيحات الاستهجان لـ ديمبيلي

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالأداء بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4-2 أمس الأحد في قمة المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكنه انتقد تصرفات المشجعين تجاه عثمان ديمبيلي.

وبدا المدير الفني مستاءً من صيحات الاستهجان المستمرة التي وجهتها جماهير ملعب كامب ناو للنجم الفرنسي.

وبدا أن المهاجم في طريقه للرحيل عن البارسا خلال الشهر الماضي بعد توتر العلاقة بينه وبين النادي، إلا أنه لم يغادر مفضلاً البقاء في كتالونيا حتى نهاية عقده الصيف القادم.

وعلق تشافي بعد نهاية المباراة: "كان المشجعون 10 على 10، الدعم كان رائعاً طوال فترات اللقاء، لكني أريد منهم أن يقدموا الدعم لـ ديمبيلي أيضاً، وأريد منهم أن يوقفوا صافرات الاستهجان الموجهة ضده.

"عدم الاعتماد عليه كان قراراً فنياً، كانت الفكرة أن يشارك، لكني اضطررت لاتخاذ قرارات أخرى بعد طرد داني ألفيش."