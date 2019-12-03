تشافي: عفيف يستحق جائزة الأفضل في آسيا

بارك تشافي هيرنانديز مدرب السد للنجم أكرم عفيف تتويجه بلقب أفضل لاعب في آسيا.

وقال الإسباني في تصريحات لقنوات "الكأس" القطرية: "يستحق أكرم عفيف هذا اللقب بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع المنتخب وصنع الفارق معه وكذلك مع السد بعد أن وصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال، والجميع يعلم أنه يتمتع بالموهبة، جميل أن أشرف على تدريبه وأنا سعيد من أجله".

وأضاف: "نأمل ان نحقق لقب دوري ابطال آسيا في نهاية المطاف، وصلنا مرتين للمربع الذهبي ونتمنى أن نعود للقب الموسم المقبل".

ويشرف تشافي على تدريب السد منذ بداية الموسم الحالي في تجربته الأولى في عالم التدريب، وذلك بعدما كان قد اعتزل نهاية الموسم الحالي بقميص الزعيم.

وسجل تشافي زاخر بالإنجازات عندما كان لاعباً، فقد لعب في السنوات الأخيرة منذ رحيله عن برشلونة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2014-2015 رفقة السد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في 115 مباراة مع السد، سجل خلالها 23 هدفاً، قبل أن يقرر اعتزال اللعب نهائياً مع ختام الموسم، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته بعالم التدريب هذه المرة.