تشافي لا يفكر في تدريب برشلونة حالياً

قالت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن مواطنها تشافي هيرنانديز نجم السد لا يفكر في تولي تدريب برشلونة في المستقبل القريب.

وتابعت الصحيفة: تعرض المدرب إيرنيستو فالفيردي لانتقادات بعد هزيمة البارسا 0-4 أمام ليفربول والإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

كما قالت الصحيفة أن تشافي يرى نفسه مدرباً للفريق الإسباني في مرحلة ما، ومع ذلك هنالك ثلاثة عوامل تمنعه من تولي هذه المسؤولية الصيف القادم، حيث يحترم تشافي فالفيردي ويحترم موقفه ويدرك أنه ليس الوقت المناسب لتولي المسؤولية.

ولم يعتزل تشافي حتى الآن، حيث أن مباراته الأخيرة ستكون في 20 من الشهر الجاري في دوري أبطال آسيا، بينما قد يصل السد إلى نهائي كأس الأمير في حالة فوزه على الريان في نصف النهائي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: يريد صاحب الـ 39 عاماً أن يتعلم مهنته كمدرب من خلال البدء مع فريق آخر، قبل الانتقال إلى منصب مؤثر في برشلونة.

وختمت الصحيفة تحليلها عن تشافي: "على الرغم من أن هذا ليس هو السبب الرئيسي وراء تردده في قيادة برشلونة في الوقت الحالي، فقد تم ربط تشافي بفيكتور فونت، الذي قد يكون المنافس الرئيسي لجوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات رئاسة النادي القادمة".