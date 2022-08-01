تشافي يحذر بيكيه

وجه الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إنذاراً مبطناً لمواطنه المدافع المخضرم جيرارد بيكيه عقب التعاقد مع الفرنسي جولز كوندي.

وتم تقديم صفقة البارسا الجديدة اليوم الاثنين بعدما أتم النادي التعاقد معه نهاية الشهر الماضي قادماً من جاره إشبيلية مقابل حوالي 50 مليون يورو.

واستغل تشافي هذه الفرصة لتنبيه زميله السابق ونجم برشلونة بيكيه (35 عاماً) مشيراً إلى أن المنافسة على المقاعد الأساسية في متوسط الدفاع باتت محتدمة أكثر.

وجلب البلاوغرانا المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع تشيلسي مما يشكل عامل ضغطٍ آخر على المدافع المخضرم.

ماذا قال تشافي ؟

وقال المدرب الشاب في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول" لدى سؤاله عن بيكيه: "على جميع اللاعبين البدء من نقطة الصفر.

"سنشرك من يقدم أفضل المستويات، وكلما كثرت الخيارات كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا."