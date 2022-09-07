تشافي يحلم بقيادة برشلونة للفوز بدوري الأبطال

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن طموحات النادي المتمثلة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم القرعة الصعبة التي أوقعته في نفس مجموعة بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويستهل البارسا مشواره الأوروبي اليوم الأربعاء بملاقاة فيكتوريا بلزن التشيكي لحساب المجموعة الثالثة من المسابقة.

ماذا قال تشافي عن طموحات برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم؟

وقال تشافي تعليقاً على منافسات هذا الموسم في تصريحات نقلها موقع "90min": "سوف ننافس ونحلم أحلاماً كبيرة، وإلا لكنت بقيت في منزلي.

"لما لا نفوز باللقب؟ البارسا معروف بانتصاراته، وأنا أحب الفوز، لا أستطيع تخيل دخول أي منافسة دون التفكير بالفوز.

"أن نكون من المفضلين للفوز باللقب أمر مختلف، علينا أن نتحلى بالتواضع، كل مباراة ستكون أشبه بالمعركة، ونحن لم نفز بالبطولة منذ عام 2015."