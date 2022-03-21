تشافي يرفض استبعاد لحاق برشلونة بريال مدريد في صدارة الليغا

رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة استبعاد لحاق فريقه بريال مدريد متصدر الدوري الإسباني هذا الموسم بعد المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد والتي انتهت بفوز كاسح للكتالونيين برباعيةٍ دون رد.

وقلص البارسا الفارق مع ريال إلى 12 نقطة، علماً بأن لديه أيضاً مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو ستسمح له بتضييق الفارق أكثر إذا ما أنهاها لمصلحته.

وبعد معاناة كبيرة خلال المواسم الأخيرة، بدأ برشلونة بالعودة إلى المستويات المعهودة تحت إشراف المدير الفني الشاب.

وقال تشافي صاحب الـ 42 عاماً بعد المباراة التاريخية: "كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف، غيرنا العقلية السلبية التي تسربت في نفوسنا خلال لقاءات الكلاسيكو الأخيرة.

"إنه يوم يجب الاحتفال فيه ليس فقط كمدرب وإنما كمشجع.

"لا أعلم ما إذا كنا سنفوز بلقب الدوري الإسباني، لا نستطيع استبعاد أي شيء، ربما نكون متأخرين قليلاً بفارق النقاط، لكن هذا فوز كبير جداً بالنسبة لنا."

يذكر أن برشلونة ينافس كذلك على لقب الدوري الأوروبي، وأمامه مواجهة صعبة نسبياً أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور ربع النهائي الشهر القادم.