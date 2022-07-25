تشافي يطلب من لابورتا إعادة ميسي إلى برشلونة

طلب المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز من رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا العمل على إعادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى ملعب كامب ناو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن تشافي حث لابورتا على إعادة "ليو" إلى البارسا بعد نهاية الموسم القادم كونه متأكد من رغبة اللاعب في حصول هذا الأمر حتى يختتم مسيرته الاحترافية مع الفريق.

وسيتم ميسي عامه الـ 36 بحلول صيف السنة المقبلة حين يصل عقده الحالي مع سان جيرمان إلى نهايته، لكن مدرب البلاوغرانا مقتنع من قدرة الأرجنتيني على تقديم المزيد في الملاعب.

وبحال عودة ميسي إلى برشلونة، سيتمكن النادي الإسباني من جني أموال ضخمة خسرها منذ رحيل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات عن صفوفه العام الماضي.

لكن باريس سان جيرمان يتمسك بالمهاجم المخضرم بشدة وقد عرض عليه تمديد عقده الحالي لموسم آخر في ظل الفوائد الكثيرة التي عاد بها على النادي من ناحية ازدياد شعبيته حول العالم ورياضياً على أرض الملعب.