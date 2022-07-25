تشافي يعترف بضرورة بيع دي يونغ

اعترف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بإمكانية بيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدماته.

وكشف المدير الفني الشاب أن التضحية بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاماً باتت واردة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البارسا في الفترة الحالية.

ماذا قال تشافي عن دي يونغ ؟

قال المدرب في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لست هنا لإرسال الرسائل، تحدثت مع فرينكي الذي أقدره كثيراً، إنه لاعب مفتاحي بالنسبة لنا، لكننا نواجه صعوبات اقتصادية وعلينا الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف."

ويتطلع برشلونة لبيع اللاعب مقابل 85 مليون يورو لمانشستر يونايتد علماً بأنه تعاقد معه عام 2019 قادماً من أياكس نظير 75 مليون يورو.