تشافي يفضل خسارة دي يونغ على أوباميانغ

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يفضل خسارة جهود النجم الهولندي فرينكي دي يونغ أكثر من زميله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إذا ما اضطر النادي لبيع أحدهما هذا الصيف.

وارتبط اسم الثنائي بتشيلسي خلال الأيام الماضية، وفي ظل القيمة السوقية المرتفعة لدي يونغ (25 عاماً) مقارنة بأوباميانغ (33 عاماً) الأكبر سناً والأقل سعراً، يفضل القائمون على النادي الكتالوني التضحية بنجم أياكس السابق.

ومع أن مانشستر يونايتد كان الوجهة المتوقعة لدي يونغ مطلع الصيف، إلا أن جاره البلوز دخل على الصفقة بقوة في وقتٍ لاحق لتميل الكفة تجاهه في ظل رغبة اللاعب بالانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا إن اضطر للرحيل عن ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

برشلونة يفضل بيع دي يونغ

وإذا ما رحل الهولندي الآخر ممفيس ديباي إلى يوفنتوس كما هو متوقع خلال الأيام القادمة، يفضل تشافي بقاء أوباميانغ حفاظاً على خياراته الهجومية.

كما يستهدف برشلونة النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي سيتحرك لجلبه من مانشستر سيتي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية.