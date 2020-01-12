تشافي يقترب من تدريب برشلونة

أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن تشافي مدرب السد بات قريباً من تولي قيادة برشلونة.

وذكرت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» أن إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار غارو المدير التنفيذي، سافرا إلى العاصمة القطرية الدوحة للالتقاء بتشافي.

وأكدت الصحيفة رغبة المسؤولين في معرفة رأي النجم السابق للفريق في إمكانية قيادته للبارسا في المستقبل القريب.

ووفقاً لـ «راديو كتالونيا»، تواصلت إدارة النادي الكتالوني مع تشافي من أجل إقناعه بتولي المهمة خلفاً لإيرنيستو فالفيردي الذي يعيش أيامه الأخيرة على ما يبدو داخل كامب ناو.

من جانبه، أكد تركي العلي المدير التنفيذي للنادي القطري، وقال معلقاً على ذلك: "مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول، ولا بد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرب للسد.

"يركز تشافي وفريقه على ما هو قادم ونعلم أن نادياً بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".