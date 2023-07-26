تشكيلات الفرق: آرسنال - برشلونة في المباراة الودية 2023

ننقل لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي آرسنال ونظيره نادي برشلونة في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بأميركا.

يستعد نادي برشلونة لخوض أول مواجهة ودية هذا الصيف أمام نادي آرسنال الإنجليزي على أرضية ملعب "صوفي" في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب التقارير، من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز بتشكيلة تتضمن الأسماء الجديدة في الفريق هذا الصيف، وعلى رأسها إلكاي غوندوغان، بالإضافة لابن اللاماسيا أوريول روميو.

كذلك سيدفع الآرسنال بقيادة أرتيتا هو الآخر بالأسماء الجديدة في تشكيلة الفريق أمام البارسا، حيث من المتوقع مشاركة كل من ديكلان رايس، وكاي هافيرتز منذ البداية.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برشلونة في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: غابرييل ، ساليبا ، تومياسو ، تيمبر

خط الوسط: رايس ، هافيرتز ، أوديغارد

خط الهجوم: نيكيتيا ، مارتينيلي ، ساكا

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام آرسنال في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: كريستينسن ، أراوخو ، ألونسو ، روبرتو

خط الوسط: غوندوغان ، روميو ، بيدري

خط الهجوم: جافي ، توريس ، رافينيا