تشكيلات الفرق: أتلتيكو مدريد – مانشستر سيتي في المباراة الودية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من أتلتيكو مدريد ونظيره مانشستر سيتي، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يصطدم أتلتيكو مدريد اليوم ببطل أوروبا مانشستر سيتي على أرضية ملعب "استاد سيؤول" في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار ودي وتحضيري للموسم الكروي المقبل 2023-2024، في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وكان السيتي قد خاض مواجهتين وديتين الفترة الماضية، الأولى أمام يوكوهاما الياباني وفاز خلالها بنتيجة 5-3، والثانية كانت أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ وفاز بها أيضًا بنتيجة 2-1.

أما بالنسبة للأتليتي، فقد خاض هو الآخر مباريات ودية هذا الصيف، الأولى كانت أمام بشكتاش التركي وخسر فيها بهدفين نظيفين، والثانية كانت أمام نجوم الدوري الكوري وخسر خلالها أيضًا بنتيجة 3-2.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام مانشستر سيتي في اللقاء الودي 2023

حراسة المرمى: إيفو جربيتش

خط الدفاع: أزبيليكويتا ، سافيتش ، سويونكو ، جالان

خط الوسط: ساؤول ، دي بول ، كوكي

خط الهجوم: غريزمان ، موراتا ، لينو

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد في اللقاء الودي 2023

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: والكر ، أكانجي ، لابورت ، آكي

خط الوسط: رودري ، سيلفا ، كوفاتشيتش

خط الهجوم: فودين ، هالاند ، غراليش