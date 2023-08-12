تشكيلات الفرق: أتلتيك بلباو - ريال مدريد في الدوري الإسباني 23-24

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024 حين يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو اليوم السبت على أرضية ملعب سان ماميس.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة
المدرب: كارلو أنشيلوتي
حراسة المرمى: أندريه لونين
الدفاع: ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال
الوسط: إدواردو كامافينغا، أوريليان تشواميني، فيديريكو فالفيردي
الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، رودريغو
تشكيلة بلباو المتوقعة
المدرب: إيرنيستو فالفيردي
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: إينيغو ليوكي، داني فيفيان، يراي آلفاريز، أوسكار دي ماركوس
الوسط: ميكيل فيسجا، إينيغو رويز دي غالاريتا، نيكو ويليامز، أويهان سانسيت، إيكر مونياين
الهجوم: إينياكي ويليامز