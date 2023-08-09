تشكيلات الفرق: إنتر ميلان - ريد بول سالزبورغ في المباراة الودية 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من إنتر ميلان الإيطالي ونظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

يلعب إنتر ميلانو اليوم مواجهة خارج الديار أمام نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" في إطار ودي وتحضيري ضمن آخر الاستعدادات للفريقين قبل بداية الموسم الجديد.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستم نقلها عبر شبكة قنوات الكويت الرياضية على قناة الكويت الرياضية بلس، كما ستنقل أيضًا على قناة الشارقة الرياضية.

تشكيلة ريد بول سالزبورغ المتوقعة أمام إنتر ميلان في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: نيكو مانتل

خط الدفاع: ديديتش ، سوليت ، بافلوفيتش ، تيرزيتش

خط الوسط: جورنا داوث ، كيارغارد ، غلوخ ، بيدسترب

خط الهجوم: سيميتش ، أدامو

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ريد بول سالزبورغ في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: ستانكوفيتش

خط الدفاع: دارميان ، أتشيربي ، باستوني

خط الوسط: كوادرادو ، باريلا ، فراتسي ، كالهانغولو ، ديماركو

خط الهجوم: تورام ، لاوتارو مارتينيز