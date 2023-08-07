تعرف على موعد مباراة الشرطة ضد النصر في نصف نهائي البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المربع الذهبي.

يخوض الشرطة العراقي مواجهة قوية ومهمة أمام النصر السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الشرطة العراقي الملقب بالـقيثارة الخضراء أبدع بألحانه في البطولة العربية واستطاع تخطي السد القطري في دور الثمانية بانتصار ساحق بنتيجة 4-2، أما العالمي النصر السعودي واصل تألقه في ربع النهائي أمام الرجاء الرياضي بأقدام كريسيتانو رونالدو وبقية النجوم وتمكن من الفوز 3-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي عن استحقاق.

متى موعد مباراة الشرطة ضد النصر في نصف نهائي البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الشرطة ضد النصر في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق ومصر والأردن، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والنصر في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث ستبث مواجهة النصر والشرطة على قناة SSC 1 HD، وعلى قناة SSC 5 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية المتاحة على تطبيق Shahid VIP.