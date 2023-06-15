تشكيلات الفرق: الأرجنتين – أستراليا الودية في الصين 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب أستراليا في اللقاء الودي المرتقب اليوم في العاصمة الصينية بكين.

يلتقي منتخب الأرجنتين اليوم بنظيره منتخب أستراليا على أرضية ملعب "العمال" في شمال العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن إطار ودي وتحضيري لكلا الفريقين بهدف الاستعداد لعدد من البطولات القارية القادمة في 2024.

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وكانت آخر مرة اجتمع فيها راقصي التانغو والكنغر الأسترالي في لقاء رسمي خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث فاز وقتها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بنتيجة 2-1 في منافسات دور الـ16.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة اليوم أمام أستراليا في اللقاء الودي

المدرب: ليونيل سكالوني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا ، كريستيان روميرو ، نيكولاس أوتاميندي ، جونزالو مونتيل

خط الوسط: ماك أليستر ، إنزو فيرنانديز ، رودريجو دي بول

خط الهجوم: أليخاندرو جراناتشو ، جيوفاني سيميوني ، ليونيل ميسي

تشكيلة أستراليا المتوقعة اليوم أمام الأرجنتين في اللقاء الودي

المدرب: جراهام آرنولد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ماتيو ريان

خط الدفاع: جويل كينج ، كاي روليس ، هاري سوتار ، ناثانيل أتكينسون

خط الوسط: أيدين هروستيك ، كونور ميتكالف ، رايلي ماكجري

خط الهجوم: براندون بوريلو ، جيمي ماكلارين ، ماتيو ليكي