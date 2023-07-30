تشكيلات الفرق: الاتحاد - الصفاقسي في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الاتحاد السعودي ونظيره الصفاقسي التونسي، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية 2023.

يلتقي الاتحاد السعودي اليوم مع نظيره الصفاقسي التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النمور أثبتوا حضورهم بقوة في البطولة بعد الفوز المثير في الجولة الأولى على الترجي بهدفين مقابل هدف في المبارة التي شهدت تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي صنع أول هدف لحمد الله وسجل الثاني في أول ظهور له مع الاتحاد.

تشكيلة الصفاقسي المتوقعة أمام الاتحاد في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: قعلول

خط الدفاع: السايحي ، محمد النصراوي ، علاء غرام ، كوفي كوامي ، صالح المعهذبي

خط الوسط: نابي كامارا ، موسى كونتي ، شادي الهمامي

خط الهجوم: حسين علي ، ديبي

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الصفاقسي في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: غروهي

خط الدفاع: مد الله العليان ، هوساوي ، شراحيلي ، أحمد بامسعود

خط الوسط: كانتي ، كورنادو ، فيليبي

خط الهجوم: كريم بنزيما ، عبد الرزاق حمد الله