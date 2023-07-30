تعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يواجه النصر السعودي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر السعودي لم يحصد سوى نقطة واحدة في أول جولة بعد التعادل سلبيًا أمام نظيره الشباب دون أهداف، فيما تعرض الاتحاد المنستيري التونسي لهزيمة قاسية برباعية نظيفة على يد منافسه الزمالك المصري.

متى موعد مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية مساء يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت العراق ومصر والسعودية، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث سيتم بث مواجهة النصر والاتحاد المنستيري على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.