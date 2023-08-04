تشكيلات الفرق: الاتحاد - الهلال في البطولة العربية

يلتقي العملاقان السعوديان اتحاد جدة (الاتحاد) والهلال في قمة مبكرة يشهدها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) يوم السبت ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة

المدرب: نونو إسبيريتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري

الوسط: إيغور كورنادو، طارق حامد، رومارينيو

الهجوم: جوتا، كريم بنزيمة، عبد الرزاق حمد الله

تشكيلة الهلال المتوقعة

المدرب: خورجي خيسوس

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي ال بليهي، ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو، روبن نيفيش، ميشيل، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري

الهجوم: عبد الله الحمدان