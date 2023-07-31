تشكيلات الفرق: الشباب - الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الشباب السعودي ونظيره الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يواجه الشباب السعودي اليوم نظيره الزمالك المصري على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الشباب تعادل سلبيًا في المواجهة الأولى أمام منافسه المحلي النصر ويحمل في رصيده نقطة واحدة فقط لن تسعفه للعبور للدور القادم، أما الزمالك المصري فتمكن من دك شباك الاتحاد المنستيري في مباراته الأولى برباعية نظيفة ويدخل مواجهة اليوم وأنظاره نحو تأمين بطاقة العبور مبكرًا.

تشكيلة الشباب المتوقعة اليوم أمام الزمالك في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: حسين الصبياني ، حسان تمبكتي ، إياجو سانتوس ، فواز الصقور

خط الوسط: رياض شراحيلي ، مازن كنبه ، إيفر بانيجا ، عبدالله الجوعي ، هتان باهبري

خط الهجوم: أحمد عبده

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الشباب في البطولة العربية 2023