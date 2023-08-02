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تشكيلات الفرق: الشرطة - الاتحاد في البطولة العربية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 08:40
تشكيلات الفرق: الشرطة - الاتحاد في البطولة العربية 2023
تشكيلات الفرق: الشرطة - الاتحاد في البطولة العربية 2023 (أ ف ب)

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الشرطة العراقي ونظيره الاتحاد السعودي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

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يستعد نادي الشرطة لخوض مواجهة قوية أمام المتصدر نادي الاتحاد السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

الاتحاد حسم التأهل للدور القادم بعد تحقيق فوزين متتاليين وتألق كبير من النجم الفرنسي كريم بنزيما، أما الشرطة العراقي فهو وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط والأقرب للتأهل برفقة النمور، إلّا إذا خسر اليوم وأحدث الترجي صاحب المركز الثالث المفاجأة وكان هو المتأهل.

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام الاتحاد في البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: أحمد باسل

  • خط الدفاع: كرار عامر ، آل مناع ، مناف يونس ، أحمد يحيى

  • خط الوسط: فرحان ، نيانغ ، موموني ، فهد يوسف

  • خط الهجوم: علاء عبد الزهرة ، آسو رستم

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشرطة في البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: غروهي

  • خط الدفاع: مد الله العليان ، هوساوي ، شراحيلي ، أحمد بامسعود

  • خط الوسط: رومارينيو، إيجور كورنادو ، جواو فيليبي ، كانتي

  • خط الهجوم: كريم بنزيما ، عبد الرزاق حمد الله

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