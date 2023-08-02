تشكيلات الفرق: الشرطة - الاتحاد في البطولة العربية 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الشرطة العراقي ونظيره الاتحاد السعودي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يستعد نادي الشرطة لخوض مواجهة قوية أمام المتصدر نادي الاتحاد السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

الاتحاد حسم التأهل للدور القادم بعد تحقيق فوزين متتاليين وتألق كبير من النجم الفرنسي كريم بنزيما، أما الشرطة العراقي فهو وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط والأقرب للتأهل برفقة النمور، إلّا إذا خسر اليوم وأحدث الترجي صاحب المركز الثالث المفاجأة وكان هو المتأهل.

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام الاتحاد في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: كرار عامر ، آل مناع ، مناف يونس ، أحمد يحيى

خط الوسط: فرحان ، نيانغ ، موموني ، فهد يوسف

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة ، آسو رستم

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشرطة في البطولة العربية 2023