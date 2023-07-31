تعرف على موعد مباراة الشرطة ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة بين الفريقين في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يستعد نادي الشرطة العراقي لخوض مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نادي الاتحاد السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

جماهير الشرطة العراقي تأمل أن يتمكن فريقها من الفوز أو التعادل لتأمين بطاقة العبور للدور المقبل، حيث أنه يمتلك في رصيده 4 نقاط بعد فوز بهدف دون رد على الصفاقسي، وتعادل سلبي أمام الترجي.

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أما الاتحاد السعودي فقد حسم تأهله للدور القادم بعد أن حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين على كل من الصفاقسي والترجي التونسي عن طريق النجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله.

متى موعد مباراة الشرطة ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الشرطة ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق ومصر والسعودية والأردن وفلسطين، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والاتحاد في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في السعودية، حيث سيتم بث المواجهة المرتقبة بين الشرطة والاتحاد على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.