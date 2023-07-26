تشكيلات الفرق: النصر - إنتر ميلان في المباراة الودية 2023

ننقل لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي النصر السعودي ونظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن جولة اليابان التحضيرية.

يواصل نادي النصر السعودي خوض الوديات هذا الصيف للاستعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد، وسيلتقي هذه المرة أمام وصيف أوروبا إنتر ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "يانمار ستاديوم" في العاصمة اليابانية طوكيو.

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وكان النصر قد تعادل سلبيًا أمس في الودية التي خاضها أمام باريس سان جيرمان، والتي شهدت الكثير من الفرص الضائعة والقريبة من المرمى وبالأخص من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام إنتر ميلان في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبد الإله العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام ، أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، سيكو فوفانا ، خالد الغنام

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام النصر في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: ستانكوفيتش

خط الدفاع: دي فري ، يان بيسيك ، باستوني

خط الوسط: كوادرادو ، فراتسي ، أسلاني ، كالهانغولو ، ديماركو

خط الهجوم: تورام ، مارتينيز