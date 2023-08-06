تشكيلات الفرق: النصر - الرجاء في ربع نهائي البطولة العربية 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر السعودي ونظيره الرجاء الرياضي المغربي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور ربع النهائي.

يستعد نادي النصر لخوض مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر كان قد تمكن من عبور الدور الأول كثاني المجموعة بعد أن تدخل المنقذ والحاسم كريستيانو رونالدو بهدف قاتل في شباك الزمالك في آخر دقائق المباراة، ويطمح جماهير العالمي أن يكون النجم البرتغالي هذا المساء بكامل لياقته وعطائه أمام الرجاء المغربي المتحدي.

تشكيلة الرجاء المتوقعة أمام النصر في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: أنس رنيتي

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي ، بوشعيب أراسي ، إسماعيل المقدم ، بن تايق

خط الوسط: يسري يوروق ، روجر أهولو ، محمد زريدة ، كريا الوردي

خط الهجوم: محمد المداري ، أسكيل هابي

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الرجاء في البطولة العربية 2023