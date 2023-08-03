تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة النارية المرتقبة قبل العودة إلى المنافسات الحماسية بين الفرق الإنجليزية في الموسم الجديد.

يستعد نادي مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام آرسنال على أرضية ملعب "ويمبلي" في بطولة الدرع الخيرية 2023 والتي تجمع دائمًا قبل بداية الموسم الكروي الجديد بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا: باريس سان جيرمان يزيل صورة مبابي من موقع النادي الرسمي

ولكن في حالة السيتي الذي كان بطلًا للدوري وبطلًا لكأس الاتحاد الموسم الماضي، فإن قوانين الاتحاد الإنجليزي توضح أن المنافس في الدرع الخيرية يكون وصيف الدوري والذي هو آرسنال صاحب المركز الثاني في البريميرليغ.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في نهائي الدرع الخيرية 2023؟

تقام مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في نهائي بطولة الدرع الخيرية مساء يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر ومصر ولبنان وسوريا والأردن، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدرع الخيرية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباريات وبطولات الكرة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تبث مواجهة السيتي والجانرز على قناة beIN Sports 1 HD Premium.