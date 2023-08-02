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تشكيلات الفرق: النصر - الزمالك في البطولة العربية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 08:55
تشكيلات الفرق: النصر - الزمالك في البطولة العربية 2023
تشكيلات الفرق: النصر - الزمالك في البطولة العربية 2023 (أ ف ب)

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر السعودي ونظيره الزمالك المصري في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

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يخوض نادي الزمالك مواجهة مصيرية أمام المتصدر نادي النصر السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

النصر شبه حسم تأهله للدور المقبل بعد تعادل وفوز في أول جولتين، أما الزمالك المصري سيحتاج للفوز لضمان التأهل أو قد يتأهل إذا تعادل بشرط أن يخسر الشباب من الاتحاد المنستيري في ظل الأفضلية للنادي المصري بفارق الأهداف.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام النصر في البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: محمد صبحي

  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد الغني

  • خط الوسط: أحمد فتوح ، حاتم سكر ، أحمد سيد زيزو ، سيد عبدالله نيمار

  • خط الهجوم: ابراهيما نداي ، سيف الدين الجزيري ، محمود شيكابالا

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الزمالك في البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي

  • خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبد الإله العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام

  • خط الوسط: بروزوفيتش ، سيكو فوفانا ، عبد الله الخيبري

  • خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا

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