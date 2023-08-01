تعرف على موعد مباراة النصر ضد الزمالك في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين النصر السعودي ونظيره الزمالك المصري على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر شبه حسم تأهله للدور المقبل، حيث أنه يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط بعد تعادل أمام الشباب وفوز على الاتحاد المنستيري، أما الزمالك المصري لديه ثلاث نقاط فقط بعد فوز كاسح على الاتحاد المنستيري وخسارة أمام الشباب، ولن يكون لديه خيارًا آخر سوى الفوز في مباراته الثالثة لضمان التأهل.

متى موعد مباراة النصر ضد الزمالك في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والزمالك في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة النصر والزمالك على قناة SSC 1 HD، وعلى قناة SSC 5 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.