تشكيلات الفرق: النصر - الشباب في الجولة 28 من الدوري السعودي 2023

نستعرض لكم أبرز التوقعات حول تشكيلات الفرق: النصر - الشباب في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

يواجه نادي النصر اليوم الثلاثاء نظيره نادي الشباب على أرضية ملعب "الأول بارك" في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويطمح عشاق النصر اليوم أن يتمكن الفريق بوجود كريستيانو رونالدو وبقية اللاعبين من تحقيق الانتصار وتأمين الثلاث نقاط، على أمل أن يتعثر الاتحاد في مباراته اليوم أمام الباطن، للاقتراب أكثر من لقب الدوري السعودي موسم 2022-2023.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا قبل لعب الجولة 28، الاتحاد في المركز الأول برصيد 63 نقطة، والنصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الشباب اليوم

حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: جيسلان كونان ، ألفارو غونزاليس ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الرحمن غريب ، لويس غوستافو ،عبد الله الخيبري ، إيمن يحيى ، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام النصر اليوم

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: متعب الحربي ، أحمد شراحيلي ، حسان تمبكتي ، إياغو سانتوس ، فواز الصقور

خط الوسط: ألفريد ندياي ، إيفر بانيغا ، باولينيو ، هتان باهبري

خط الهجوم: كارلوس جونيور