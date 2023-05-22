تعرف على موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم 2023.

يخوض نادي النصر مواجهة مصيرية على أرضية ملعب "الأول بارك" أمام نادي الشباب في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن للمحترفين والذي لم يتبقى على نهايته إلّا جولة واحدة فقط بعد انتهاء هذا الأسبوع.

اقرأ أيضًا: صور: لحظات مؤثرة من وداع فيرمينو لجمهور ليفربول في الآنفيلد

ويترقب عشاق العالمي هذه المواجهة والتي تليها أيضًا، حيث أن الفريق يحتاج للفوز في آخر مبارتين أمام الشباب والإتفاق ليصل إلى النقطة 66 ويتوج بطلًا للدوري، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يخسر الاتحاد أو يتعادل في مبارياته المتبقية خاصة وأنه يحتل المركز الأول حاليًا برصيد 63 نقطة وقد يكون الأقرب للتتويج.

متى موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة؟

تقام مباراة النصر ضد الشباب يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة بحسب توقيت مختلف الدول العربية:

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023؟

من المقرر أن تبث مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة القنوات السعودية الرياضية، وتحديدًا على قناتي SSC 1 SD، وقناة SSC 1 HD بصوت المعلق بلال علام، كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة Shahid VIP.