تشكيلات الفرق: النصر - باريس سان جيرمان في المباراة الودية 2023

نستعرض لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر السعودي ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الودية 2023 في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد.

يستعد نادي النصر السعودي لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على أرضية ملعب "يانمار ستاديوم" في إطار جولة اليابان التحضيرية للموسم الكروي المقبل والتي تنطلق يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.

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النصر كان قد تعرض للهزيمة في آخر مباراة ودية خاضها أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1، أما البي إس جي لم يخض حتى الآن سوى ودية واحدة أمام لوهافر الفرنسي وفاز فيها بهدفين نظيفين.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام باريس سان جيرمان في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: غيسلان كونان ، علي لاجامي ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

خط الوسط: سيكو فوفانا ، مارسيلو بروزوفيتش ، عبد الرحمن غريب ، خالد الغنام

خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا ، كريستيانو رونالدو

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام النصر في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: سيريف نهاجا ، ميلان شكرينيار ، بريسنيل كيمبيمبي ، لويس موكوي

خط الوسط: ماركو فيراتي ، نوردي موكيلي ، مانويل أوغارتي

خط الهجوم: إدوارد ميشو ، هوغو إيكيتيكي ، ماركو أسينسيو