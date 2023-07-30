تشكيلات الفرق: الهلال - السد في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الهلال السعودي ونظيره السد القطري، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية 2023.

يستعد الهلال السعودي اليوم لخوض مواجهة قوية أمام السد القطري على أرضية ملعب "استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الهلال والسد يدخل كلاهما هذا اللقاء في الجولة الثانية برصيد صفر من النقاط بعد أن تعادل كل منهما سلبيًا في مباراته الأولى، لذا ستكون المنافسة في أشدها لأن التعثر اليوم قد يعني الاقتراب من مغادرة البطولة.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الهلال في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: الشيب

خط الدفاع: خوخي ، طارق سلمان ، رو رو ، جبريل

خط الوسط: أوريبي ، أسد ، أكرم عفيف

خط الهجوم: بونجاح ، الهيدروس

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام السد في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: البليهي ، كوليبالي ، سعود عبد الحميد ، ناصر الدوسري

خط الوسط: سالم الدوسري ، ديلغادو ، الجوير ، نيفيس

خط الهجوم: الحمدان ، كاريو