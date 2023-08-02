تشكيلات الفرق: الهلال - الوداد الرياضي في البطولة العربية 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الهلال السعودي ونظيره الوداد الرياضي المغربي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يخوض الهلال السعودي اليوم مواجهة مصيرية أمام الوداد الرياضي المغربي على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

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الهلال لديه نقطة واحدة فقط في رصيده بعد تعادل سلبي أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى وخسارة أمام السد القطري في الجولة الثانية بنتيجة 3-2، لذا لا بديل اليوم عن الفوز لتأمين بطاقة العبور والتأهل، أما الوداد فيحتاج هو الآخر للفوز للتأهل، حيث يمتلك في رصيده نقطتين فقط.

تشكيلة الوداد الرياضي المتوقعة أمام الهلال في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: إلياس شتي ، أرسين زولا ، أمين أبو الفتح ، أيوب العلمود

خط الوسط: أسامة محروس ، اسماعيل المترجي ، دراوي ، أونجم ، عبدالله حيمود

خط الهجوم: زهير المترجي

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الوداد الرياضي في البطولة العربية 2023