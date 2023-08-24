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تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 12:31
تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24
تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24 (مصدر الصور: كووورة)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الوحدات ونظيره الفيصلي في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.

اقرأ ايضاًموعد مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني للمحترفين 2023-24 والقنوات الناقلةموعد مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني للمحترفين 2023-24 والقنوات الناقلة

يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم لمتابعة كلاسيكو الوحدات والفيصلي على أرضية ملعب "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.

ويتصدر الفيصلي حاليًا ترتيب الدوري الأردني برصيد 9 نقاط متأخرًا عن الحسين إربد بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل الوحدات المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط بعد التفريط بنقطتين والتعادل أمام الجليل 2-2.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في كأس السوبر الأردني 2023 الشهر الماضي، حيث تمكن خلالها المارد الأخضر من الظفر باللقب بعد أن فاز على الزعيم ذهابًا 2-1، وإيابًا 1-0.

تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الوحدات في الدوري الأردني 2023-24

  • حراسة المرمى: محمد العمواسي

  • خط الدفاع: أنس بني ياسين ، مهند خير الله ، سالم العجالين ، زريقات

  • خط الوسط: عبيدة السمارنة ، يوسف أبو جلبوش ، خالد زكريا ، رزق بني هاني ، أمين الشناينة

  • خط الهجوم: محمد العكش

تشكيلة الوحدات المتوقعة أمام الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24

  • حراسة المرمى: عبد الله الفاخوري

  • خط الدفاع: مهند أبو طه ، يوسف أبو الجزر ، عرفات الحاج ، دانيال عفانة

  • خط الوسط: محمود شوكت ، فراس شلباية ، أنس العوضات ، إيتو ، صالح راتب

  • خط الهجوم: بيرنارد دومبيا

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