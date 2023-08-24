تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الوحدات ونظيره الفيصلي في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.

يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم لمتابعة كلاسيكو الوحدات والفيصلي على أرضية ملعب "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.

ويتصدر الفيصلي حاليًا ترتيب الدوري الأردني برصيد 9 نقاط متأخرًا عن الحسين إربد بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل الوحدات المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط بعد التفريط بنقطتين والتعادل أمام الجليل 2-2.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في كأس السوبر الأردني 2023 الشهر الماضي، حيث تمكن خلالها المارد الأخضر من الظفر باللقب بعد أن فاز على الزعيم ذهابًا 2-1، وإيابًا 1-0.

تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الوحدات في الدوري الأردني 2023-24

حراسة المرمى: محمد العمواسي

خط الدفاع: أنس بني ياسين ، مهند خير الله ، سالم العجالين ، زريقات

خط الوسط: عبيدة السمارنة ، يوسف أبو جلبوش ، خالد زكريا ، رزق بني هاني ، أمين الشناينة

خط الهجوم: محمد العكش

تشكيلة الوحدات المتوقعة أمام الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24