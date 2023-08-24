تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الوحدات ونظيره الفيصلي في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.
يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم لمتابعة كلاسيكو الوحدات والفيصلي على أرضية ملعب "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.
ويتصدر الفيصلي حاليًا ترتيب الدوري الأردني برصيد 9 نقاط متأخرًا عن الحسين إربد بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل الوحدات المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط بعد التفريط بنقطتين والتعادل أمام الجليل 2-2.
المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في كأس السوبر الأردني 2023 الشهر الماضي، حيث تمكن خلالها المارد الأخضر من الظفر باللقب بعد أن فاز على الزعيم ذهابًا 2-1، وإيابًا 1-0.
تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الوحدات في الدوري الأردني 2023-24
حراسة المرمى: محمد العمواسي
خط الدفاع: أنس بني ياسين ، مهند خير الله ، سالم العجالين ، زريقات
خط الوسط: عبيدة السمارنة ، يوسف أبو جلبوش ، خالد زكريا ، رزق بني هاني ، أمين الشناينة
خط الهجوم: محمد العكش
تشكيلة الوحدات المتوقعة أمام الفيصلي في الدوري الأردني 2023-24
حراسة المرمى: عبد الله الفاخوري
خط الدفاع: مهند أبو طه ، يوسف أبو الجزر ، عرفات الحاج ، دانيال عفانة
خط الوسط: محمود شوكت ، فراس شلباية ، أنس العوضات ، إيتو ، صالح راتب
خط الهجوم: بيرنارد دومبيا