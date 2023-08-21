تعرف على موعد مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني للمحترفين 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري.

يترقب عشاق الكرة الأردنية كلاسيكو ومواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الوحدات ونظيره نادي الفيصلي على أرضية ملعب "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأردني للمحترفين 2023-24.

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المارد الأخضر انتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة من شباب الأهلي دبي، لذا يسعى إلى مراضاة جماهيره من خلال تحقيق الفوز رقم 56 في الكلاسيكو الأردني.

أما الفيصلي الزعيم فهو ضمن المشاركين في دوري أبطال آسيا على اعتباره بطل الدوري الموسم الماضي، وحظي ببداية موفقة في الموسم الجديد بعد تحقيق 3 انتصارات في أول ثلاث جولات على السلط والرمثا ومعان، ويتطلع للانتصار الرابع على التوالي على غريمه التقليدي الوحدات.

متى موعد مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني للمحترفين 2023-24؟

تقام مباراة الوحدات والفيصلي في الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين مساء يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن ومصر والسعودية، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني للمحترفين 2023-24؟

شبكة قنوات الأردن الرياضية هي الناقل لمباريات الدوري الأردني للمحترفين 2023-24، ومن المقرر أن يبث كلاسيكو الوحدات والفيصلي على قناة Jordan Sport HD المجانية على قمر نايل سات بتردد 11958، استقطاب أفقي، ترميز 27500.