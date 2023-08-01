تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - إنتر ميلان في المباراة الودية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من باريس سان جيرمان ونظيره إنتر ميلان في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في جولة اليابان التحضيرية.

يلتقي باريس سان جيرمان اليوم مع نظيره إنتر ميلان على أرضية ملعب "الأولمبي الوطني" في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في مباراة ودية ضمن جولة اليابان التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

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المباراة من المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس، في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام إنتر ميلان في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: شكرينيار ، ماركينيوس ، لوكاس هيرنانديز ، أشرف حكيمي

خط الوسط: فيتينا ، أوغارتي ، سولر

خط الهجوم: نيمار ، إيكيتيكي ، أسينسيو

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام باريس سان جيرمان في المباراة الودية 2023