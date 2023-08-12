تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - لوريان في الدوري الفرنسي 23-24

يستضيف باريس سان جيرمان خصمه لوريان اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان المتوقعة

المدرب: لويس إنريكي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي

الوسط: فيتينيا، مانويل أوغارتي، فابيان رويز

الهجوم: لي كانغ إن، هوغو إيكيتيكي، ماركو آسينسيو

تشكيلة لوريان المتوقعة

المدرب: ريجيس لي بري

حراسة المرمى: يفون مفوغو

الدفاع: منتصر الطالبي، جوليان لابورت، بامو مايتي

الوسط: فينسنت لي غوف، جان فيكتور ماكينغو، لوران آبيرغيل، جيديون كالولو

الهجوم: بامبا دينغ، إبراهيما كوني، روماين فافر