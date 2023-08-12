تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - لوريان في الدوري الفرنسي 23-24

يستضيف باريس سان جيرمان خصمه لوريان اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2023-2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.
تشكيلة باريس سان المتوقعة
المدرب: لويس إنريكي
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي
الوسط: فيتينيا، مانويل أوغارتي، فابيان رويز
الهجوم: لي كانغ إن، هوغو إيكيتيكي، ماركو آسينسيو
تشكيلة لوريان المتوقعة
المدرب: ريجيس لي بري
حراسة المرمى: يفون مفوغو
الدفاع: منتصر الطالبي، جوليان لابورت، بامو مايتي
الوسط: فينسنت لي غوف، جان فيكتور ماكينغو، لوران آبيرغيل، جيديون كالولو
الهجوم: بامبا دينغ، إبراهيما كوني، روماين فافر