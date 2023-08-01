تشكيلات الفرق: بايرن ميونخ - ليفربول في المباراة الودية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من بايرن ميونخ ونظيره ليفربول في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يخوض نادي بايرن ميونخ مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب "استاد سنغافورة الوطني" في إطار الاستعداد والتحضير من جانب الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الحالي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام ليفربول في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بافارد ، مين جاي كيم ، دي ليخت ، ديفيز

خط الوسط: كيميتش ، غوريتسكا، موسيالا

خط الهجوم: ماتيس تيل ، ساني ، كومان

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بايرن ميونخ في المباراة الودية 2023