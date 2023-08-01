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تشكيلات الفرق: بايرن ميونخ - ليفربول في المباراة الودية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 10:45
تشكيلات الفرق: بايرن ميونخ - ليفربول في المباراة الودية 2023
تشكيلات الفرق: بايرن ميونخ - ليفربول في المباراة الودية 2023 (أ ف ب)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من بايرن ميونخ ونظيره ليفربول في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

اقرأ ايضاًموعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الودية 2023 والقنوات الناقلةموعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الودية 2023 والقنوات الناقلة

يخوض نادي بايرن ميونخ مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب "استاد سنغافورة الوطني" في إطار الاستعداد والتحضير من جانب الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الحالي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام ليفربول في المباراة الودية 2023

  • حراسة المرمى: يان سومر

  • خط الدفاع: بافارد ، مين جاي كيم ، دي ليخت ، ديفيز

  • خط الوسط: كيميتش ، غوريتسكا، موسيالا

  • خط الهجوم: ماتيس تيل ، ساني ، كومان

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بايرن ميونخ في المباراة الودية 2023

  • حراسة المرمى: أليسون

  • خط الدفاع: أرنولد ، كوناتي ، فان دايك ، روبرتسون

  • خط الوسط: ماك أليستر ، جونز ، سوبوسلاي 

  • خط الهجوم: صلاح ، نونيز ، دياز

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